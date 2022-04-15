В России разработают профстандарт для писателей

В России разработают профессиональный стандарт для профессии «писатель». Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Решение о разработке стандарта было принято в связи с необходимостью «проработки вопросов, связанных с разработкой профессионального стандарта профессии (специальности) «писатель» и нормативного закрепления писательской деятельности как профессиональной». В настоящее время сформирована рабочая группа специалистов, которая отвечает за создание документа.

Руководить процессом будет ректор Литинститута имени Горького Алексей Варламов, а также представители «Союза российских писателей».

Профессиональный стандарт позволит не только на юридическом уровне защитить произведения писателей, но и обеспечит им достойный уровень соцгарантий, добавили в Минцифры. Точные сроки реализации проекта не называются.

Москва, Зоя Осколкова

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