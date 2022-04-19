Хакеры обманывают россиян, рассылая вредоносные письма якобы от вузов

В России резко выросло число мошеннических писем, в которых злоумышленники маскируются под представителей известных вузов. Об этом пишет газета «Известия».

По данным специалистов по кибербезопасности, с начала 2022 года сотрудникам крупных российских компаний стали в 200 раз чаще приходить письма якобы от высших учебных заведений. Так в январе было зафиксировано всего несколько десятков подобных сообщений в день, 13 апреля было обнаружено около 2 тысяч таких писем.

Хакеры прикрываются МГУ им. М. В. Ломоносова, Университетом Аристотеля в Салониках, Анкарским университетом и многими другими вузами. Для убедительности мошенники используют логотипы университетов и ссылаются на известных сотрудников.

В сообщении получателю предлагают ознакомиться с заказом, прайс-листом или бюджетом, который находится в файле, прикрепленном к письму. Если пользователь откроет документ, на его гаджет загрузится вирус, который позволят мошенникам удаленно управлять системой, загружать файлы, воровать личные данные или запускать команды для дальнейшего заражения.

Москва, Зоя Осколкова

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