Больше половины россиян проведут майские праздники дома

Более половины россиян намерены провести майские праздники дома. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Больше половины россиян (55%) собираются отдыхать дома. При этом количество россиян-домоседов сокращается, в 2019 году их было почти две трети. <…> В этом году мы также видим, что на 8% больше россиян собираются выбраться на майские праздники на дачу – 42%», – сообщили социологи.

Из тех, кто не собирается сидеть дома, большинство отправятся в путешествие по стране, либо уедут в другой город или село. Чаще об этом заявляют жители столиц – Санкт-Петербурга и Москвы.

15% респондентов признались, что им пришлось отменить свои планы на майские праздники, а 85% ничего не планировали на предстоящие длинные выходные.

Москва, Зоя Осколкова

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