Более 90% российских ветклиник испытывают дефицит медикаментов

Большинство ветеринарных клиник в России нуждаются в вакцинах и других медицинских препаратах. Об этом говорится в исследовании ветеринарного подразделения «Инвитро» Vet Union.

«Более 93% представителей ветеринарных клиник со всей России сообщили о дефиците препаратов за последний месяц», – говорится в отчете, который приводит РИА «Новости». В опросе участвовали представители более 100 ветеринарных клиник по всей стране.

Более 80% опрошенных рассказали, что им не хватает вакцин и препаратов для проведения общей анестезии. Половина (50%) заявили о дефиците антибиотиков, каждый пятый (по 20%) – о нехватке противопаразитарных препаратов и нестероидных противовоспалительных средств.

По мнению компании, дефицит лекарств импортного производства спровоцирован крайне высоким спросом на вакцины в марте со стороны ветеринарных клиник, заводчиков и владельцев. Они запасались медикаментами из-за повышения цен. «В большей степени сложившаяся ситуация относится к препаратам для ежегодной профилактической вакцинации собак и кошек», – заключили специалисты.

Москва, Зоя Осколкова

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