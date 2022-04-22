Активность интернет-мошенников в России выросла после резкого спада

Специалисты по кибербезопасности зафиксировали рост активности на мошеннических сайтах в первые три недели апреля. С конца февраля в этой сфере наблюдалось затишье. Об этом сообщает Group-IB.

«В марте была просадка, потом отскок и затем в апреле рост на 36% по сравнению с февралем. Примерно треть от этого числа приходится на сессии на мошеннических сайтах, которые имитируют оплату 3D Secure (форма авторизации банка для проведения платежа), платежи на сайтах казино, разные лохотроны. Речь идет о сотнях тысяч попыток оплаты в сутки», – рассказал глава направления по противодействию онлайн-мошенничеству Павел Крылов.

По его словам, снижение числа нелегальных операций наблюдалось с конца февраля, теперь же мошенники вновь начали проявлять активность, пишет «Газета.ru».

Ранее сообщалось, что с началом спецоперации на Украине резко уменьшилось число мошеннических звонков россиянам. По данным специалистов, аферисты стали звонить в 10 раз реже. Однако эксперты уверены, что в ближайшее время злоумышленники вновь активизируются.

Москва, Зоя Осколкова

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