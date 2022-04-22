В Минобрнауки России перечислили самые востребованные профессии

Замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев назвал наиболее востребованные профессии в России. Это инженеры, программисты, педагоги, в том числе дефектологи, медики и специалисты в области современного сельского хозяйства, сказал он. По его словам, на эти направления в этом году выделено больше всего бюджетных мест в вузах.

Чиновник уточнил, что если рассматривать конкретные направления, то на пике сегодня, к примеру, микроэлектроника, генетические технологии, современная перспективная зеленая энергетика, передает ТАСС. «Все, что связано с искусственным интеллектом», – заключил Афанасьев. Так замминистра ответил на вопрос о том, какие специальности в России самые востребованные и перспективные для экономики страны, в ходе прямой линии «Единой России» с родителями и старшеклассниками по приемной кампании 2022 года.

Москва, Наталья Петрова

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