На Центральную Россию надвигаются мокрый снег и заморозки

Метеорологи предупредили о резком похолодании в Центральной России во второй половине предстоящей недели: ожидаются мокрый снег и заморозки. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

В начале последней апрельской семидневки в регион придет майское тепло. Столбики термометров будут подниматься до плюс 13-18 градусов, пройдут кратковременные дожди. Однако с середины недели начнется вторжение арктического воздуха. Температурный фон окажется на 6-7 градусов ниже нормы.

В среду днем похолодает до плюс 8-13 градусов, а в ночь на четверг температура опустится до минус 2 до плюс 3 градусов. Днем прогнозируется выше 2-7 градусов тепла, что соответствует показателям конца марта-начала апреля. Похолодание будет сопровождаться небольшими дождями, в ряде территорий может выпасть мокрый снег, но без формирования снежного покрова. В ночь на пятницу похолодание усилиться до минус 4 градусов, а днем ожидается всего 6-11 градусов тепла.

Потепления на несколько градусов можно ждать к выходным, однако температурный фон будет ниже климатической нормы.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»