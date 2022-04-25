В интернете обнаружили почти 700 сообществ с идеологией «Колумбайна»

Прокуратура обнаружила в интернете почти 700 ресурсов, созданных для пропаганды идеологии запрещенного в России террористического движения «Колумбайн». Об этом сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов.

«Взрослые не всегда вовремя узнают о новых, в том числе крайне опасных увлечениях своих детей. Например, только для пропаганды в интернете так называемой «колумбайновской» идеологии было создано почти 700 сообществ», – сказал Краснов на расширенной коллегии Генпрокуратуры.

Шокирующие своей жестокостью нападения в школах генпрокурор назвал результатом действий безумных адептов этой идеологии. Глава надзорного ведомства потребовал принимать «исчерпывающие меры по борьбе с любым опасным контентом, который культивирует агрессию в молодежной среде».

Движение «Колумбайн» были запрещено Верховным судом России по иску Генпрокуратуры.

Москва, Зоя Осколкова

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