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Вторник, 26 апреля 2022, 09:47 мск

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Почти четверть россиян отказались от подписок на иностранные видеосервисы

Около четверти российских подписчиков отказались от просмотра иностранных видеостримингов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенные медиахолдингом Rambler&Co.

По данным аналитиков, больше половины (62%) респондентов уже не могут представить свою жизнь без подписок на видеосервисы, передает РИА «Новости» со ссылкой на опрос, в котором приняли участие более 400 тысяч человек в возрасте 18-45 лет.

«26% сменили западные аналоги на российский сервис, 23% временно отменили все действующие подписки. ... К подпискам на музыку привыкли 38% россиян. Большинство из них (39%) всегда пользовались российскими стриминговыми платформами, 23% перешли на них после ухода зарубежных компаний», – выяснили специалисты.

Каждый пятый (21%) уменьшил число подписок, больше трети (35%) не пользуются стриминговыми платформами на постоянной основе, а 11%, наоборот, приобрели возможность просматривать новые.

Что касается сумм, которые россияне готовы платить за контент, то большинство опрошенных (39%) тратит на подписки до 200 рублей ежемесячно, 28% платят от 200 до 400 рублей, 21% – более 600 рублей, лишь 12% граждан готовы платить за контент от 400 до 600 рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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