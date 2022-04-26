Дачные воры сменили приоритеты: вместо металла крадут стройматериалы и сантехнику

Злоумышленники стали чаще воровать строительные материалы и сантехнику с дачных участков россиян. Раньше целью преступников становились в основном металлические конструкции.

«Поменялись и предпочтения воришек: если раньше на дачах воровали в основном «металл», то этой зимой злоумышленники больше интересовались строительными материалами, включая сантехническое оборудование и оборудование, предназначенное для отопительных систем. Объяснить такой выбор можно ростом стоимости материалов для строительства и ремонта», – рассказали РИА «Новости» эксперты «Росгосстраха».

По данным страховщиков, последние несколько лет с дачных участков воровали тазики, кастрюли, ведра, алюминиевые изделия, изделия из нержавейки и меди. Металлические предметы можно было легко сбыть в многочисленных пунктах приема.

В целом за прошедшую зиму выросло число страховых случаев, связанных с кражами и противоправными действиями третьих лиц, на них приходится 10%. Чаще всего повреждения частных домов (35% обращений) были из-за снега или сильного ветра. На втором месте – пожары (26%), на третьем – повреждения водой (24%).

Москва, Зоя Осколкова

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