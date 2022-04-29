Осужденного за взятку экс-министра Улюкаева выпустят по УДО

Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев может выйти на свободу по УДО к середине мая. Суд в Твери 27 апреля удовлетворил ходатайство бывшего главы МЭР об условно-досрочном освобождении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

До вступления судебного решения в законную силу Улюкаев останется в колонии. Если оно не будет обжаловано, бывший министр окажется на свободе к середине мая.

Как сообщил источник, прокуратура и администрация колонии не высказывались против условно-досрочного освобождения осужденного и отметили его хорошее поведение.

Напомним, 15 декабря 2017 года Алексей Улюкаев был приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказании в колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере. На такой же срокэкс- министру запретили занимать должности в органах власти и госкорпорациях. Улюкаев был признан виновным в вымогательстве 2 млн долларов у главы «Роснефти» Игоря Сечина за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» осуществить сделку по приобретению госпакета акций «Башнефти». На суде экс-министр свою вину отрицал, утверждая, что против него совершили провокацию.

12 апреля 2018 года Мосгорсу признал законным и обоснованным приговор Улюкаеву, но при этом снял запрет на право занимать должности в органах госвласти, местного самоуправления и госкомпаниях. В конце 2019 года сообщалось, что Улюкаев выплатил 130 млн рублей штрафа.

Бывший министр отбывает наказание в исправительной колонии №1 под Тверью.

Москва, Наталья Петрова

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