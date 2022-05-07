В Афганистане всех женщин обязали носить хиджабы

Министерство исламской ориентации Афганистана в субботу, 7 мая, выступило с заявление, в котором обязала носить хиджабы всех женщин страны, – сообщает информационное агентство Bakhtarnews.

Агентство также сообщает, что в ведомстве заявили, что всех сотрудниц госпредприятий, которые откажутся следовать нововведению, планируют увольнять. Так же поступят и в отношении мужчин-госслужащих, если выяснится, что их родственница или жена нарушает предписание правительства.

«Реформа будет проводиться постепенно. На первом этапе планируется проводить исключительно разъяснительную работу. Через СМИ женщинам будут разъяснять правила ношения хиджаба и убеждать их в важности этого шага. К кампании привлекут исламских проповедников», – пишет Bakhtarnews со ссылкой на заявление министерства исламской ориентации Афганистана.

Сообщается также, что на втором этапе реформы афганские власти начнут преследовать отказавшихся носить хиджаб женщин. Ответственных за них опекунов-мужчин будут предупреждать и наказывать. В случае если выяснится, что женщина повторно нарушила предписание, мужчину-опекуна ждет уголовное наказание.

«Афганские власти заявляют, что хиджабом может считаться любая одежда, полностью скрывающая тело женщины. Одежда не должна прилегать к нему слишком сильно, чтобы через ткань не просматривались части тела, и не должна быть слишком прозрачной», – сообщает агентство Bakhtarnews.





Кабул, Иван Бабурин

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