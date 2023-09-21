В Швейцарии запретили носить на улице скрывающую лицо одежду

Парламент Швейцарии принял закон о запрете одежды, которая скрывает лицо. Об этом сообщает Bloomberg.

Ограничительная мера была введена через два года после того, как ее поддержали более половины граждан в ходе общенационального голосования.

За ношение в общественных местах одежды, которая скрывает лицо, предусмотрен штраф в размере до 1 тысячи швейцарских франков (примерно 1 тысяча евро).

При этом законом предусмотрены несколько исключений. Так правило не касается мест, выделенных для проведения религиозных обрядов. Кроме того, штраф не грозит тем, кто носит медицинские защитные маски.

В свою очередь Центральный исламский совет Швейцарии заявил, что введение запрета свидетельствуют о распространении исламофобии в стране.

Берн, Зоя Осколкова

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