Тюменским школьникам не разрешили ходить на уроки в хиджабах

Ученики как минимум одной тюменской школы не смогут ходить на уроки в хиджабах. Управляющий совет средней школы N 88 Тюмени решил не вносить в правила внутреннего распорядка никаких изменений, касающихся формы одежды учащихся.

«Это единогласное решение было принято после конструктивного обсуждения. Мы руководствовались действующим законодательством, в первую очередь – Конституцией и федеральным законом об образовании. По нашему общему мнению, требования к одежде и внешнему виду всех учеников должны быть едиными, независимо от их национальности и вероисповедания», – сообщила председатель совета Елена Корчемкина.

Это решение поддержал постоянный представитель Республики Дагестан в Тюменской области, член региональной Общественной палаты, доктор технических наук, профессор Яраги Курбанов.

«Если есть определенные правила, требования и нормы, считаю, что их надо выполнять и учитывать. С этим надо соглашаться», – подчеркнул Курбанов. Он уточнил, что речь в данном случае идет о светском образовательном учреждении.

Напомним, 2 сентября ученица 5 класса школы № 88 в Тюмени пришла на урок в хиджабе. Когда директор обратил внимание родителей на необходимость одевать ребенка по форме, они устроили скандал. Вмешиваться в конфликт пришлось чиновникам областного правительства, обе стороны были приглашены к замгубернатору Алексею Райдеру. После этой встречи пресс-служба правительства напомнила, что у каждого образовательного учреждения есть стандарт школьной формы, который утвержден совместно с родителями и прописан в уставе. «Один из ключевых принципов при определении единых требований был принцип «светского характера образования», закрепленный в ст.3 закона «Об образовании». В соответствии с ним, одежда обучающихся не может иметь никакой религиозной или атеистической пропаганды», – заявили в правительстве.

Тюмень, Ольга Федорова

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