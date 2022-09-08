На Ямале девочка отказалась ходить в школу из-за запрета на ношение хиджаба

В Губкинском (ЯНАО) старшеклассница отказалась ходить на занятия из-за запрета на ношение хиджаба во время уроков. Пост об этом случае опубликован в местной группе «Губкинский – город мечты» «Вконтакте» 8 сентября 2022 года. В департаменте образования Ямала сообщили, что причина запрета – это единые требования к школьной форме.

«Добрый день, кто сталкивался с ситуацией. Директор школы в посёлке Пурпе (входит в состав города Губкинский – прим.ред) Филимонцева Любовь отказывается принимать ребёнка в школу из-за хиджаба, каким таким законом она руководствуется при принятии таких решений? Согласно статье 28 конституции РФ у нас запретов никаких нет»,– пишет автор поста с анонимной страницы в городском сообществе.

Как пояснили в департаменте образования Ямала в ответ на запрос агентства «Новый День», девочка была зачислена в школу в этом году. Уроки она, видимо, планировала посещать в хиджабе. В школе перед началом учебного года ей сказали, что существуют единые требования к форме одежды учеников и хиджаб в единый стандарт школьной формы не входит.

«При обращении в школу № 9 для зачисления в 10 класс девушка получила положительный ответ. После чего был подписан приказ о её зачислении в школу. Директор школы ознакомил ребёнка с правилами по соблюдению требований к одежде обучающихся, утверждёнными Департаментом образования ЯНАО на основании ФЗ «Об образовании в РФ». На следующий день девушка без объяснения причин написала заявление об отчислении из 10 класса. Права ребёнка на обучение ущемлены не были»,– уточнили в ведомстве.

Напомним, похожий случай произошел 2 сентября в Тюмени. Ученица 5 класса школы № 88 пришла на урок в хиджабе. А когда директор обратил внимание родителей на необходимость одевать ребёнка по форме, они устроили скандал. Вмешиваться в конфликт пришлось чиновникам областного правительства, обе стороны были приглашены к замгубернатору Алексею Райдеру. После этой встречи пресс-служба правительства напомнила, что у каждой школы есть стандарт школьной формы, который утверждён совместно с родителями и прописан в уставе. «Один из ключевых принципов при определении единых требований был принцип «светского характера образования», закреплённый в ст.3 закона «Об образовании». В соответствии с ним, одежда обучающихся не может иметь никакой религиозной или атеистической пропаганды», – заявили в правительстве.

Губкинский, Юлия Фролова

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