На Ямале отстранённая от уроков ученица запустила дискуссию из-за запрета носить в школе хиджаб

В Ноябрьске возникла дискуссия вокруг разрешения носить в школе хиджаб. Одна из учениц – Алла Гамалян – написала в городских сообществах в ВК пост о том, что её ещё год назад не допустили до посещения школы в платке.

«Меня выгнали из школы N2 г. Ноябрьск год назад. 1 сентября 2023 года я пришла в образовательное учреждение, и при входе мне отказали в праве учиться, потому что я приняла Ислам и начала носить платок. После этого инцидента мы обратились в департамент образования. Нам подсказали, что, приходя в школу, я должна снимать платок, а затем надевать его после занятий. Это крайне несправедливо! Когда я ходила полуголой и накрашенной, мне разрешали учиться, но теперь, когда я одеваюсь скромно и не крашусь, меня не пускают в школу. Уже в следующем году у меня экзамены ОГЭ. Я потеряла целый год обучения!, – написала одна из подписчиц группы «Нетипичный Ноябрьск».

Она попросила помощи в разрешении вопроса у широкого круга интернет-пользователей.

В департаменте образования Ямала подтвердили, что ситуация имела место. Там настаивают, что в школу дети должны приходить в светской одежде. Девочку перевели на семейную форму образования. Она занимается дома, но экзамены может сдавать в школе, таким образом девушка получит официальный аттестат.

«В прошлом году в школе № 2 Ноябрьска по заявлению мамы обучающаяся была переведена на семейную форму обучения – право на получение образования не нарушено. Статья 14 Конституции РФ гласит, что «Российская Федерация – светское государство». Следовательно, в школах дети должны быть одеты без учёта религиозных убеждений. Федеральный закон «Об образовании в РФ», в частности статья 38, предоставляет право устанавливать требования к одежде обучающихся как на уровне субъектов, так и на уровне образовательных организаций. Школы округа с уважением относятся ко всем религиям и конфессиям. Решение не ходить в образовательные организации принимают родители. Если они не согласны с законами РФ, то с ними и учениками выстраивается индивидуальная работа», – сообщили в департаменте образования Ямала.

Похожий случай произошёл в прошлом году в Губкинском. Там девушка отказалась посещать школу после того, как ей запретили носить на уроках хиджаб.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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