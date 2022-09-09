Ямальская школьница согласилась посещать уроки без хиджаба

Девочка из Губкинского, которая отказалась ходить на уроки из-за запрета на ношение хиджаба, вернётся в школу. Такое решение принято после встречи педагогов, девочки, её родителей и чиновников. Родители школьницы и сама девочка не возражают против соблюдения общих правил школьной формы. Ученице важно продолжать обучение. Об этом агентству «Новый День» рассказали в администрации Губкинского, где и прошла встреча.

«Девочка намерена продолжить обучение в 10 классе. Об этом они с мамой сообщили сегодня начальнику управления образования города. Семья предложила вариант одежды для посещения занятий без хиджаба», – уточнили в мэрии Губкинского.

Накануне стало известно, что зачисленная в 10 класс школы №9 девочка планировала посещать занятия в хиджабе. Перед началом учебного года ей сообщили, что необходимо придерживаться общих правил школьной формы, хиджаб не является частью школьной формы и от него придётся отказаться. После этого ученица решила забрать документы и больше не посещать школу.

Неофициальный собеседник в администрации города уточнил, что родители были настроены мирно урегулировать ситуацию. Со своей стороны и школа пошла на уступки – ребёнка не будут отстранять от занятий, если она в исключительных случаях появится на уроках с покрытой головой.

Губкинский, Юлия Фролова

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