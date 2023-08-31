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Четверг, 31 августа 2023, 17:07 мск

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Во Франции запретили посещать занятия ученикам в мусульманской одежде

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Во Франции с начала учебного года запретили школьникам ходить на занятия в традиционной мусульманской одежде. Об этом заявил министр национального образования и по делам молодежи Габриэль Атталь.

По его словам, с 4 сентября ученики, носящие абайю и камис (женский и мужской мусульманский костюмы), не будут допускаться на уроки в классы. При этом в здание учебного заведения они попасть смогут.

«Учащиеся, приходящие в школу в абайе или камисе, не смогут войти в класс, но их будут приветствовать в школах, сотрудникам которых придется объяснять им смысл этого запрета с начала учебного года», – цитирует Атталя Le Figaro.

Министр добавил, что секуляризм является одной из фундаментальных ценностей школы Французской республики.

Париж, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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