Из-за плохой погоды в Москве отменили воздушную часть парада Победы

Пролет авиации во время парада в Москве был отменен из-за сложных погодных условий. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади стартовал в 10:00. В торжественном марше примут участие 11 тысяч человек, среди которых военнослужащие Минобороны, Росгвардии и других силовых ведомств, курсанты военных вузов, суворовцы и нахимовцы, юнармейцы и казаки.

В авиационной части парада планировался пролет Су-24, МиГ-31 и Су-57, а также восьми МиГ-29смт в форме литеры Z. В общей сложности ожидалось участие 77 самолетов и вертолетов.

Тем временем, по брусчатке главной площади страны проедут более 130 образцов военной техники – танки Т-14 «Армата», Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М, боевые машины пехоты БМП-3 и «Курганец», ракетные комплексы «Искандер», системы ПВО С-400 «Триумф» и другие современные разработки. Зрители увидят не только хорошо знакомую технику, но и новинки. В составе механизированной колонны впервые проедут реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г».

Москва, Зоя Осколкова

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