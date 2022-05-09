Путин на параде Победы рассказал о готовящемся нападении НАТО

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. Глава государства рассказал о готовящемся нападении у западных границ

РФ и объяснил причины проведения спецоперации на Украине. Кроме того, российский лидер вновь коснулся темы переписывания истории странами Запада, а также сообщил, почему американские ветераны не смогли присутствовать на торжествах в Москве.

Выступление Путина на параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади началось с поздравления. Президент обратился к гражданам, ветеранам и военнослужащим. Он напомнил и о других противостояниях, в которые была втянута Россия за свою историю.

«Мы гордимся непокоренным, доблестным поколением победителей, тем, что мы их наследники, и наш долг – хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, кто завещал нам быть бдительными и сделать все, чтобы ужас глобальной войны не повторился», – отметил глава государства.

Президент рассказал о событиях конца прошлого года, когда Россия стремилась заключить договор о гарантиях безопасности с западными странами. «Все напрасно. Страны НАТО не захотели нас услышать, а это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы. И мы это видели», – сказал Путин. По его словам, открыто шла подготовка к карательной операции на Донбассе и к вторжению на исторические земли России, включая Крым.

«Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны», – отметил российский лидер. Президент указал на отказ Запада от традиционных ценностей. «Но мы другая страна. У России другой характер», – подчеркнул глава государства.

Американские ветераны хотели приехать на парад в Москву, но им фактически запретили это делать, указал Путин: «Мы чтим всех воинов союзнических армий – американцев, англичан, французов, – участников Сопротивления, отважных солдат и партизан Китая – всех, кто разгромил нацизм и милитаризм».

Президент напомнил о жертвах ВОВ и других военных конфликтов и объявил минуту молчания. После этого он сообщил о мерах поддержки детям погибших и раненых, а также поблагодарил медиков, которые борются за жизни солдат и офицеров.

«Те, кто сокрушил нацизм в годы Великой Отечественной войны, показали нам пример героизма на все времена. Это поколение победителей, и мы всегда будем равняться на них», – заключил Путин.

Москва, Зоя Осколкова

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