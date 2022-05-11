Вузы примут детей участников спецоперации по специальной квоте

Специальная квота для детей военнослужащих, участвующих в спецоперации на Донбассе, начнет действовать в текущем году. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников федеральных госорганов, где предусмотрена военная служба. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Будут установлены специальные квоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, чьи родители принимают участие в спецоперации. Правила приема начнут работать с предстоящего учебного года. Указ Президента РФ распространяется на все российские вузы», – пояснили в Минобрнауки России.

Квота составит 10% от общего числа бюджетных мест в конкретном вузе. Дети раненых и погибших военнослужащих смогут поступить в вузы без вступительных испытаний.

Ранее выпускникам из Луганской и Донецкой народных республик разрешили поступать в российские вузы по квоте для иностранцев. На предстоящий учебный год квоту увеличили до 23 тыс. мест.

Москва, Наталья Рязанова

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