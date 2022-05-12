Осужденный за взятку экс-министр Улюкаев досрочно вышел на свободу

Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный за взяточничество, вышел из колонии строгого режима №1 в Твери по УДО. Бывший высокопоставленный чиновник провел за решеткой около 5,5 лет из назначенных восьми лет лишения свободы.

Улюкаева увезли с территории колонии на черном Range Rover. Авто принадлежит его близким, передает ТАСС со ссылкой на источник. Экс-министр сел на заднее сиденье машины и предпочел не общаться с журналистами. Его автомобиль сопровождали две иномарки без госномеров.

Московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство Улюкаева об условно-досрочном освобождении 27 апреля. ФСИН и прокуратура не стали обжаловать это решение.

Напомним, 15 декабря 2017 года экс-глава Минэкономразвития РФ был приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказании в колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере. На такой же срок бывшему министру запретили занимать должности в органах власти и госкорпорациях. Улюкаев был признан виновным в вымогательстве 2 млн долларов у главы «Роснефти» Игоря Сечина за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» осуществить сделку по приобретению госпакета акций «Башнефти». На суде экс-министр свою вину отрицал, утверждая, что против него совершили провокацию.

12 апреля 2018 года Мосгорсуд признал законным и обоснованным приговор Улюкаеву, но при этом снял запрет на право занимать должности в органах госвласти, местного самоуправления и госкомпаниях. В конце 2019 года сообщалось, что Улюкаев выплатил 130 млн рублей штрафа, после чего суд снял арест с его имущества.

Москва, Наталья Петрова

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