Российские военные хотят вырубать лес без оформления разрешений

Министерство обороны России просит наделить военных правом вырубать лесные насаждения без оформления разрешений. Соответствующий проект правительства, разработанный министерством, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ допускает проведение выборочных и сплошных вырубок леса для нужд обороны, без предоставления лесных участков, без установления сервитута и выдачи разрешительных документов. Речь идет о любых лесных насаждениях – деревьях, кустарниках, лианах – любого возраста и интенсивности вне зависимости от целевого назначения.

Затем федеральный орган исполнительной власти по вопросам обороны должен в течение месяца после проведения вырубок направить уведомление региональным властям, где был вырублен лес.

Кроме того, транспортировка древесины для нужд обороны будет осуществляться без оформления электронных сопроводительных документов.

Москва, Зоя Осколкова

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