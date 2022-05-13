В Гидрометцентре рассказали, какого лета ждать россиянам

Предстоящее лето в России не будет холодным, но и такой жары, как в прошлом году, не ожидается. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд «Российской газете». По его словам, летний сезон на всей территории страны будет умеренным.

Как отметил метеоролог, температура будет около и выше нормы. Множество жарких периодов прогнозируется на севере Уральского и Сибирского федеральных округов, уточнил он, отметив, что «жаркие волны» ожидаются в отдельные промежутки в европейской части и на юге азиатской территории страны.

Согласно долгосрочному вероятностному прогнозу синоптиков, довольно теплое начало лета прогнозируется на востоке Северо-Западного округа, на большей части Урала, на севере Сибири и на западе Якутии. Прохладный июнь ожидается в западных регионах Северо-Западного округа, на севере Центрального округа, на большей части Поволжья и Якутии, а также в Московском регионе.

Июль подарит настоящее летнее тепло жителям Урала и Сибири, а также запада Якутии. Холоднее, чем в прошлом году, может быть в западных регионах Северо-Западного округа, в центре России, а также на севере Южного округа и на большей части Поволжья.

В августе теплая, порой жаркая погода прогнозируется на западе Центрального и Южного округов, на юго-востоке Сибирского округа, в Бурятии и в Забайкалье. Более холодный последний месяц лета, чем в 2021 году, ожидается на востоке Центрального и Южного федеральных округов, в Поволжье и на юге Урала.

Москва, Наталья Петрова

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