Школам рекомендовано провести последние звонки очно

Министерство просвещения России порекомендовало школам провести последние звонки в очном режиме. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, отметив, что все российские школы работают сейчас в штатном режиме. Также министр рекомендовал провести выпускные вечера по традиции 25 июня.

«Последние звонки и выпускные вечера – это традиция, без которой немыслимо завершение учебного года. Поэтому во всех школах нашей страны пройдут и последние звонки и, как мы рекомендуем, 25 июня – выпускные вечера», – приводятся слова Кравцова на странице Минпросвещения в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса и введения ограничительных мер праздничные мероприятия для выпускников проводились в дистанционном формате. В 2021 году в связи с улучшением эпидобстановки последние звонки и выпускные в ряде регионов прошли очно.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»