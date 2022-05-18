Ростуризм запустил программу бесплатных путешествий для школьников

Порядка 100 тыс. российских школьников смогут отправиться в бесплатное путешествие по стране. В России стартует программа бесплатных турпоездок для учащихся, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Пока к проекту подключились 18 регионов.

«В этом году впервые запускается программа коротких школьных культурно-познавательных поездок. 100 тыс. школьников из 18 регионов отправятся в тур с интересными экскурсионными программами и возможностью познакомиться с историей, с культурой родного края или соседнего региона», – цитирует Догузову РИА Новости.

В 2022 году на запуск программы выделено 500 млн рублей. При успешном старте в следующем году и далее на турпоездки направят 1,5 млрд рублей. Тогда бесплатно путешествовать смогут 200-300 тыс. школьников.

Москва, Наталья Рязанова

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