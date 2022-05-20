Составлен рейтинг регионов-лидеров по потреблению антидепрессантов

Эксперты назвали регионы-лидеры по приему антидепрессантов. Чаще других такие препараты принимают жители Москвы, где от депрессии лечится каждый восьмой.

Далее следуют Санкт-Петербург и Московская область, где антидепрессанты употребляет каждый девятый. Пятерку «депрессивных регионов» замыкают Калужская и Ростовская области. К такому выводу пришли аналитики системы цифровой маркировки «Честный знак» по результатам исследования, пишет РБК. Эксперты проанализировали спрос на антидепрессанты в разных регионах России в разрезе количества постоянных жителей.

Исследование показало, что реже других принимают антидепрессанты жители Тывы (один человек из 172) и Чечни (каждый 120-й), а также жители Ненецкого автономного округа (один из 70).

Москва, Наталья Петрова

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