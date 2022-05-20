Под Владимиром пьяные актеры детского спектакля сорвали представление

Во Владимирской области гастролирующие актеры детского театра появились на сцене в состоянии алкогольного опьянения. Организатору пришлось вернуть деньги зрителям.

Артисты «Театра пародий ростовых кукол» из Выборга выступали в Юрьев-Польском районном центре культуры и досуга 17 мая. Родители малышей почти сразу заподозрили неладное.

Сначала Чебурашка на сцене уснул за компьютером, а затем Волк не мог устоять на ногах, шатаясь из стороны в сторону. За 20 минут до конца спектакля действо остановил директор Центра культуры и досуга, он и вызвал полицию.

Нарушителей увезли в отделение, где на них составили протоколы. Там они в свое оправдание заявили, что у актера, который играл Чебурашку, родился сын. Это радостное событие труппа решила отметить распитием алкоголя. Организаторам шоу прошлось вернуть зрителям деньги за билеты.

Владимир, Зоя Осколкова

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