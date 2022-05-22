Женщины в России меньше всего хотят выйти замуж за силовиков

Мужчины и женщины в России меньше всего хотят вступать в брак с партнером из силовых структур. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Superjob.

Согласно результатам исследования, замуж за полицейского или работника другого силового ведомства не пошли бы каждая десятая женщина (10%). На сотруднице МВД никогда не женился бы каждый седьмой мужчина (14%).

Кроме того, мужчины не хотят связывать свою судьбу с чиновницами (8%), актрисами, танцовщицами, певицами и моделями (7%), медработниками и учителями (6%). Еще 4% респондентов никогда не вступили бы в брак с продавщицей.

Женщины не хотят брать в мужья дворников (9%), водителей (7%), актеров (6%) и стриптизером (4%).

При этом для 21% мужчин и 19% женщин профессия партнера не имеет значения при принятии решения о создании семьи.

Среди женатых мужчин одобряют профессию своей супруги 56%, не одобряют – 9%. Чще всего мужьям нравятся такие профессии жен, как врач, медсестра, менеджер, экономист и юрист. В число самых неодобряемых входит работа продавщиц, уборщиц, кассиров, лаборантов, чиновниц.

Опрос показал, что 60% опрошенных замужних женщин одобряют специальность своей второй половинки, 8% – не одобряют. «В числе должностей, которые нравятся женам, в основном хорошо оплачиваемые специальности – инженер, менеджер по продажам, программист, директор», – отмечают авторы исследования. Не одобряют чаще всего такие профессии супругов, как водитель, охранник, разнорабочий и грузчик.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»