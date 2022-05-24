Жители России рассказали об ухудшении качества продуктов

Жители РФ рассказали о продуктах, чье качество ухудшилось в последнее время. В частности, по мнению россиян, в худшую сторону изменились колбасы, консервы и молочная продукция.

В исследовании, проведенном Центром изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества совместно с Аналитическим центром НАФИ, приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет в 53 регионах России. О том, что качество продуктов в России изменилось в ту или иную сторону, заявили 28% опрошенных. Почти две трети респондентов сочли, что оно осталось на прежнем уровне (72%), передает РБК.

Каждый третий (33%) уверен, что хуже стали колбасные изделия. Четверть (25%) пожаловались на консервы. Каждому пятому (21%) не нравится качество молочной продукции.

Кроме того, хуже, по мнению опрошенных, стали овощи (20%), кофе, кондитерские изделия и алкоголь (по 19%). Среди продуктов, чье качество изменилось в худшую сторону, россияне также назвали фрукты, хлеб и хлебобулочные изделия (по 19%).

Примечательно, что 16%, наоборот, считают, что качество фруктов улучшилось, а 14% – хлеба. 13% заметили улучшение ситуации с овощами, 12% – с кондитерскими изделиями.

Москва, Зоя Осколкова

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