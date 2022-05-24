Первое чтение законопроекта о внесудебном закрытии СМИ пройдет в Госдуме

Госдума во вторник, 24 мая, рассмотрит в первом чтении законопроект о внесудебном закрытии СМИ.

Нововведения позволят Генпрокуратуре России отзывать регистрацию СМИ и инициировать запрет доступа к интернет-ресурсам за дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям, а также за распространение фейков, «создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка», а также угрозу прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры.

Кроме того, законопроект позволит давать зеркальный ответ на запрет в иностранном государстве деятельности российского СМИ, передает «Интерфакс».

Авторы инициативы – члены комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ во главе с руководителем комиссии, главой думского комитета по безопасности Василием Пискаревым.

Вместе с тем председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн считает необходимым установить срок исправления нарушений для СМИ, а не отбирать лицензии сразу, как это прописано в законопроекте.

«Ключевое предложение для российских СМИ – заменить механизм досудебной отмены регистрации на временное изъятие до устранения выявленных недостатков. Мне кажется, такой подход может быть поддержан. Важно, чтобы с водой не выплеснуть ребенка», – отметил парламентарий.

Москва, Наталья Петрова

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