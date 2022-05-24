МЧС России обжаловало приговор двум пожарным по делу о трагедии в «Зимней вишне»

МЧС России сочло приговор двум пожарным по делу «Зимней вишни» незаконным и необоснованным, и подало в суд апелляционную жалобу. Об этом сообщил статс-секретарь – замглавы МЧС Алексей Серко.

В октябре 2021 года начальник пожарного караула 2-й пожарно-спасательной части Кемерова Сергей Генин и начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин были осуждены за халатность при тушении пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Генин получил 5 лет лишения свобода, Бурсин был приговорен к 6 годам лишения свободы.

«МЧС России направило апелляционную жалобу, в которой выражено несогласие с приговором в связи с его незаконностью и необоснованностью», – цитирует Серко ТАСС.

Страшный пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Основная часть жертв – зрители в кинозалах. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки в игровой зоне на четвертом этаже ТРЦ. В здании не работали система пожарного оповещения и аварийные выходы. Потерпевшими по делу были признаны более 450 человек.

Москва, Наталья Петрова

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