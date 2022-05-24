Глава Верховного суда России заявил о переборе c арестами в стране

В России наблюдается перебор с арестами фигурантов уголовных дел. Об этом заявил глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей.

По его словам, пленум обязал судей обсуждать альтернативы аресту: залог, домашний арест и т.д. Такие поправки были внесены в Уголовно-процессуальный кодекс. «Однако суды не в полной мере реализуют возможность избрания мер пресечения, не связанных с заключением под стражу», – цитирует Лебедева РИА «Новости».

Глава Верховного суда сообщил, что в первом квартале этого года суды рассмотрели почти 25 тысяч ходатайств о заключении в СИЗО, из них удовлетворено 90%, или 22 194.

Согласно статистике, в январе-марте суды арестовали больше людей, чем за аналогичный период 2021 года. Домашний арест был назначен 3,1 тыс. лиц, залог – 32 фигурантам уголовных дел.

Москва, Наталья Петрова

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