Глава Верховного суда России заявил о переборе c арестами в стране

В России наблюдается перебор с арестами фигурантов уголовных дел. Об этом заявил глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей.
По его словам, пленум обязал судей обсуждать альтернативы аресту: залог, домашний арест и т.д. Такие поправки были внесены в Уголовно-процессуальный кодекс. «Однако суды не в полной мере реализуют возможность избрания мер пресечения, не связанных с заключением под стражу», – цитирует Лебедева РИА «Новости».
Глава Верховного суда сообщил, что в первом квартале этого года суды рассмотрели почти 25 тысяч ходатайств о заключении в СИЗО, из них удовлетворено 90%, или 22 194.
Согласно статистике, в январе-марте суды арестовали больше людей, чем за аналогичный период 2021 года. Домашний арест был назначен 3,1 тыс. лиц, залог – 32 фигурантам уголовных дел.
Москва, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube