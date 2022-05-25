Мэр Москвы объявил амнистию по ковидным штрафам

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о ковидной амнистии.

В рамках нее столичные власти прекратят взыскивать неоплаченные штрафы за нарушение коронавирусных ограничений. Также принято решение выплатить субсидии гражданам и предпринимателям для компенсации ранее уплаченных штрафов. Об этом сообщил Собянин в своем блоге. «В общей сложности мы прекратим взыскание или возвратим порядка 13,6 млрд рублей», – отметил мэр. Амнистия вступает в силу 1 июня 2022 года.

Уточняется, что амнистии подлежат все штрафы за нарушение любых ковидных ограничений, за исключением штрафа за несоблюдение режима изоляции в период заболевания Covid-19.

Градоначальник отметил, что такие антиковидные меры, как масочный режим и социальная дистанция, в столице уже давно отменены, однако власти продолжают взыскивать ранее назначенные штрафы, в том числе и в судебном порядке. «На мой взгляд, этого делать не следует», – полагает он.

«Сегодня – другие вызовы и проблемы. Мы видим падение реальных доходов граждан. Поэтому я принял решение объявить ковидную амнистию», – отметил Собянин.

Для получения компенсации необходимо обратиться в центры «Мои документы» не позднее 31 декабря 2022 года, предоставив постановление о назначении административного наказания и документ, подтверждающий уплату штрафа. Формы заявлений о предоставлении субсидий будут опубликованы на портале mos.ru.

Москва, Наталья Петрова

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