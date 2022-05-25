Полиция задержала россиянина за создание сети порностудий

Полицейские задержали организатора сети по производству порнографического контента. Вебкам-студии располагались в пяти регионах России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

50-летний житель Ярославской области нашел в Интернете соучастниц в возрасте от 24 до 46 лет. Вместе они организовывали онлайн-трансляции. Съемки велись в Нижнем Новгороде, Иваново, Самаре, Сочи и Ярославле.

«Пользователи Сети переводили различные суммы на счет, указанный на специальном сайте. Полученные денежные средства лидер группы распределял между соучастниками, часть финансов тратилась на закупку нового оборудования», – сообщили в полиции.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов).

«Предполагаемый организатор находится под домашним арестом, четверым фигуранткам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», – добавила Волк.

Ярославль, Зоя Осколкова

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