В России появились еще четыре города-миллионника

В России появились еще четыре города, численность населения которых преодолела порог в миллион человек. Об свидетельствуют предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2021 года, сообщает Росстат.

К мегаполисам, где проживают более миллиона человек, в число которых входят Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и Челябинск, добавились Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь. Теперь в России 16 городов-миллионников. В общей сложности в них проживает 35,7 млн человек.

Кроме того, предварительные данные переписи показывают, что с 2010 года население РФ увеличилось более чем на 2 млн человек, или 1,4%. Теперь в стране проживают около 147,2 млн человек.

Рост численности населения зафиксирован в 28 регионах. В остальных субъектах число жителей уменьшилось. Самыми густонаселенными регионами России стали Москва и Московская область, где проживают более 21,5 млн человек.

Самым густонаселенным федеральным округом стал Центральный. Там, по данным переписи, проживали более 40 млн человек. Затем идет Приволжский федеральный округ (около 29 млн). Замыкает тройку лидеров Сибирь (16,8 млн).

Напомним, Всероссийская перепись населения проводится каждые десять лет. Она должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии ее перенесли на осень 2021 года. Специалисты все еще обрабатывают полученные данные, поэтому после завершения обработки окончательная численность россиян может незначительно увеличиться или уменьшиться.

Москва, Зоя Осколкова

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