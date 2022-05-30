Мишустин утвердил постановление об индексации пенсий и МРОТ с 1 июня

Глава правительства России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление об индексации пенсий неработающих пенсионеров, прожиточного минимуму и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 10% с 1 июня 2022 года.

По его словам, на эти цели из федерального бюджета будет выделено более 500 млрд рублей, что позволит оказать поддержку более чем 50 млн граждан. При этом 472,4 млрд рублей будет направлено на индексацию пенсий.

Как отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами, неработающие пенсионеры в среднем ежемесячно будут получать свыше 19 тыс. рублей.

МРОТ превысит 15,2 тыс. рублей, что позволит увеличить зарплаты более 4 млн работников, добавил премьер.

С повышением прожиточного минимума возрастут ежемесячные пособия на ребенка до 3 лет и на детей от 3 до 17 лет из семей с невысокими доходами и целый ряд других соцвыплат, добавил Мишустин.

Кабмин РФ «продолжит оказывать всю необходимую помощь тем, кто в ней нуждается», – подчеркнул глава правительства.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 20 апреля представить предложения по увеличению заработных плат бюджетников, пенсий, МРОТ и прожиточного минимума. 27 апреля глава государства заявил на заседании Совета законодателей РФ в Санкт-Петербурге, что соответствующие решения будут приняты в ближайшее время.

Москва, Наталья Петрова

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