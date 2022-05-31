Мошенники заработали миллионы на фальшивых ответах ЕГЭ

Порядка 1,5 млн россиян могли стать жертвами мошенников в преддверии ОГЭ и ЕГЭ. Столько подписчиков было у мошеннических телеграм-каналов, предлагавших ответы к экзаменам, сообщают «Известия» со ссылкой на данные платформы «Тинькофф Защита».

Накануне сдачи экзаменов в мессенджере насчитывалось около 30 крупных каналов, продававших якобы верные ответы. За полный пакет злоумышленники просили 1-2 тыс. рублей. Но после оплаты россияне получали информацию по ЕГЭ прошлых лет или не получали ничего, даже ответов на сообщения и звонки.

Вице-президент Центра экосистемной безопасности «Тинькофф» Алексей Бакланов предположил, что злоумышленники получили несколько миллионов рублей от афер с экзаменационными ответами.

«Раньше популярностью у мошенников пользовались другие крупные соцсети. Но они успешно работают над модерацией контента. Telegram же относительно новая площадка и с этими задачами справляется пока менее эффективно», – пояснил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Эксперт отметил, что в 2022 году мошенники активно используют телеграм-каналы для своих афер. Мессенджер пока уступает крупным соцсетям по скорости блокировки подозрительных каналов. Кроме того, в Telegram пришло много новых пользователей, в том числе молодежи.

Москва, Наталья Рязанова

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