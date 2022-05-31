Россияне за год неделю тратят на ожидание в очереди

Жители России в среднем проводят семь дней в год в очередях. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом «СберМаркет» и агентством «Русопрос».

«Россияне проводят в очередях в среднем по 168 часов, или 7 суток в год <…> Дольше всего люди стоят в очередях за покупками, проводя там по 66 часов в год. 52 часа тратится в гипермаркетах, супермаркетах и гастрономах «у дома», и еще 14 – в непродовольственных магазинах», – пишет РИА «Новости» со ссылкой на опрос

Кроме того, 33 часа в год уходит у жителей РФ на ожидание автобуса или поезда метро, в очереди на эскалатор или маршрутку. Примерно 27 часов в год россияне ожидают своей очереди в поликлиниках и других медицинских учреждениях. На МФЦ и госучреждениях на ожидание тратится примерно 12 часов в год, в аэропортах и на вокзалах – 9, в банках – 8.

Стоя в очереди, россияне чаще всего раздражаются из-за неработающих касс. Второй действующий на нервы фактор – желающие пройти без очереди. Также негативные эмоции у граждан вызывают технические сбои, когда кассир закрывает окошко прямо перед ними или зовет на помощь другого сотрудника.

Москва, Зоя Осколкова

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