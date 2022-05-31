Минтруд утвердил список «вредных» профессий

Министерство труда РФ опубликовало приказ, в котором перечисляются профессии и должности, где полагается выдача молока и других равноценных пищевых продуктов за вредность.

В списке перечисляются работники предприятий по производству азотной кислоты, хлора, сероуглерода, фосфора и ряда других соединений. В числе вредных производственных факторов названы микроорганизмы-продуценты и ионизирующее излучение.

Норма бесплатного молока составляет пол-литра, независимо от продолжительности смены сотрудника. Если же человек отработал менее половины смены, то молоко не выдается. Выдача и употребление продукта должны происходить в буфетах и столовых, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям.

Документ вступает в силу 1 сентября 2022 года и действует до 1 сентября 2028 года.

Москва, Зоя Осколкова

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