Верховный суд России расширил понятие самообороны

Верховный суд России расширил пределы самообороны при проникновении грабителей в дом. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда.

Согласно документу, к понятию самообороны относятся действия гражданина, направленные на защиту своего жилья при незаконном проникновении, даже если злоумышленники не совершили нападения на проживающих в доме граждан или не угрожали им расправой.

Также самообороной считаются действия владельца жилья по защите имущества, совершенные под угрозой применения в его отношении оружия непосредственно на месте. Правомерные действия граждан, в том числе направленные на пресечение нарушения общественного порядка, не могут считаться провокацией нападения.

Когда определяется вина при обороне, Верховный суд предлагает исходить из принципа презумпции невиновности, то есть подсудимый не обязан доказывать свою невиновность. Все сомнения в превышении пределов самообороны суды должны трактовать в пользу обвиняемого.

Москва, Зоя Осколкова

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