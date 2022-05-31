Треть родителей в России не откладывают деньги на будущее детей

Треть жителей России заявили, что пока не откладывают деньги на образование или жилье для детей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой «Открытие» и компанией «Росгосстрах Жизнь».

Около 30% респондентов рассказали, что не копят деньги на будущее детей, но собираются начать в ближайшее время. Каждый пятый сообщил, что откладывает сбережения уже несколько лет, примерно столько же лишь недавно начали формировать накопления, пишет «Газета.ru».

Две трети россиян не собираются вмешиваться в выбор будущей профессии своих детей. Только 2% родителей мечтают, чтобы их дети выбрали ту же профессию, что и они, либо же стали наследниками их бизнеса.

14% россиян видят будущее своих детей в сфере IT или прикладной математики. Каждый десятый хочет посоветовать своему ребенку получить высшее образование в сфере экономики. 7% говорят о престижности естественнонаучных специальностей. Лишь 5% хотели бы, чтобы их дети связывали будущее с изучением гуманитарных наук.

В опросе приняли участие 1000 россиян в возрасте 18-65 лет, проживающие в городах России с населением более 100 тысяч человек.

Москва, Зоя Осколкова

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