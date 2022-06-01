К 2030 году Россия лишится почти двух миллионов работников

Убыль рабочей силы в России к 2030 году составит почти 2 млн человек. Такой прогноз сделали эксперты НИУ ВШЭ в дайджесте «Демографические изменения и предложение рабочей силы в регионах России».

По подсчетам авторов, с 2019-го по 2030-й годы численность рабочей силы в России сократится на 1,9 млн человек. Среди главных факторов уменьшения числа работников специалисты называют смертность, миграцию, количество молодежи, выходящей на рынок труда, и людей, достигших пенсионного возраста.

Изменится и общий возрастной состав оставшихся рабочих ресурсов: доля людей младше 40 лет снизится с 42% в 2019 году до 37,4%. Самая главная причина увеличения возраста рабочей силы – вступление в трудоспособный возраст малочисленного поколения 1990-2000-х годов рождения, передает РБК.

Наиболее сильное сокращение доли трудоспособного населения ожидается в Москве, Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях. В этих регионах население в последние годы активно пополнялось за счет молодых приезжих. В то же время в некоторых субъектах, привлекательных для мигрантов, процесс старения населения и рабочей силы замедлится.

Москва, Зоя Осколкова

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