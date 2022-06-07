Опрос: 37% россиян за последние три месяца стали жить хуже

Больше трети россиян заявили об ухудшении своего материального положения в условиях масштабных антироссийских санкций, введенных западными странами в ответ на спецоперацию на Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного в конце мая.

Согласно результатам исследования, каждый пятый респондент (22%) оценивает свое материальное положение как плохое. При этом среди опрошенных 46-60 лет такую оценку дали 28%.

Еще 22% респондентов заявили, что их материальное положение хорошее. Больше всех своим достатком довольны граждане 18-30 лет (37%).

В свою очередь, больше половины участников опроса (54%) считают свой достаток средним. Среди граждан в возрасте 31-45 лет эта доля составляет 58%.

Опрос также показал, что 37% россиян за последние два-три месяца, по их оценке, стали жить хуже. Чаще всех о понижении достатка говорят граждане в возрасте 31-60 лет (43%).

При этом только 8% россиян отметили улучшение материального положения в последние месяцы. Среди молодежи в возрасте до 30 лет стали жить лучше 15% респондентов.

Более половины россиян (55%) заявили, что за последнее время их материальное положение практически не изменилось. Чаще всех об этом заявляют граждане старше 60 лет (61%) и молодежь (57%).

Улучшение своего материального положения в ближайший год прогнозируют 26% участников опроса – чаще других молодежь (42%). Понижения достатка ожидают 17% респондентов (среди жителей Москвы – 27%). Не ждут изменений 37% россиян.

Опрос проводился 27-29 мая в 104 населенных пунктах в 53 регионах РФ среди 1500 респондентов.

Москва, Наталья Петрова

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