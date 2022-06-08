Каждый девятый россиянин постоянно использует нецензурную лексику

Большинство россиян стараются избегать нецензурной лексики во время общения и матерятся лишь в гневе. Однако есть и немалая доля тех, кто постоянно вворачивает в свою речь бранные слова. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения, проживающие в 397 населенных пунктах во всех округах России.

Каждый девятый (11%) россиянин заявил, что постоянно использует в общении нецензурную лексику. 37%, напротив, не матерятся никогда и считают, что «это табу для воспитанного человека».

Каждый второй иногда прибегает к «использованию местных идиоматических выражений». Имеются в виду ситуации сильного гнева или раздражения. Мужчины бранятся чаще женщин: 72% против 53%, говорится в исследовании.

Москва, Зоя Осколкова

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