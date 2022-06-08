Россияне могут лишиться гаражей из-за скопившегося хлама

Владельцы гаражей и машино-мест могут лишиться своей собственности, если там скопился мусор или была открыта, например, торговая точка. Об этом пишет «Российская газета».

С 1 сентября вступят в силу поправки в Гражданский кодекс, согласно которым разрешается принудительно выкупать у владельцев гаражи и машино-места за использование их не по назначению. Изменения должны были вступить в силу через год, но процесс их принятия был ускорен по инициативе председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Как пояснил член Ассоциации юристов России, почетный адвокат РФ Никита Филиппов, хранить велосипед на собственном машино-месте никто не запрещает, а вот сваливать там стройматериалы или организовывать бизнес-точку нельзя. В случае же, если гараж или машино-место будет пустовать, но при этом владелец будет исправно платить все взносы, это нарушением считаться не будет.

Собственника заваленного хламом гаража обязательно предупредят об изъятии помещения, но в то же время дадут возможность исправить ситуацию и привести гараж в порядок.

Москва, Зоя Осколкова

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