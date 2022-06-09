В России хотят наказывать студентов-целевиков за плохую учебу

Минобрнауки предложило ввести санкции за неуспеваемость для студентов, обучающихся по целевой программе. Будущий работодатель будет вправе расторгнуть договор с двоечником, а студент обязуется вернуть деньги за обучение.

Проект постановления размещен на портале нормативных правовых актов, передает РБК. В документе говорится, что в договоре о целевом обучении могут быть установлены требования к успеваемости студента. Решение может быть принято по итогам не менее двух аттестаций.

Предлагается два варианта развития событий на тот случай, если студент учится плохо. Первый – в договор добавят пункт, согласно которому работодатель-заказчик будет обязан сначала помочь студенту повысить свою успеваемость, в том числе оплатив дополнительное обучение. Второй – если договор все же окажется расторгнут, студент должен будет возместить стоимость обучения.

Предположительно, постановление вступит в силу 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 января 2029 года.

Внести поправки в законодательство по пунктам, касающимся целевого обучения, поручил президент Владимир Путин. Ответственным за исполнение был назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Москва, Зоя Осколкова

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