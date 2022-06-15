Каждый четвертый россиянин не любит свою работу

Четверть россиян признались, что не любят свою работу. При этом больше половины жителей все же занимаются тем, что им нравится. Таковы результаты опроса, поведенного сервисом SuperJob.

«Свою нынешнюю работу любят 53% россиян, тогда как каждый четвертый (25%) вынужден отдавать себя нелюбимому делу. При этом женщины питают теплые чувства к работе заметно чаще мужчин (56% против 49% соответственно), а респонденты старше 45 лет – чаще опрошенных моложе 34 лет (58% против 48%)», – пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование.

Примечательно, что с ростом зарплаты растет и уровень удовлетворения работой. Например, среди опрошенных с доходом менее 50 тысяч рублей то, чем они занимаются, любят 45%, тогда как среди респондентов с доходом свыше 80 тысяч рублей – таких уже 59%.

Наибольшее число тех, кто доволен работой, среди учителей, врачей и дизайнеров (по 65%). Кроме того, высокая доля влюбленных в свое дело среди главных бухгалтеров (64%), воспитателей и экономистов (по 62%), программистов (61%) и медсестер (60%).

Меньше всего довольных тем, как они зарабатывают деньги, среди кладовщиков (27%), продавцов (32%), охранников (40%), операторов колл-центров (41%) и секретарей (42%).

Москва, Зоя Осколкова

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