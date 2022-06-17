Россиянам разрешат не платить за посылки с мусором вместо заказанных товаров

«Почта России» и Минцифры подготовили изменения в правила оказания услуг, согласно которым у получателя посылки с наложенным платежом из интернет-магазина появится возможность вскрыть ее до оплаты товара. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службы госкомпании и министерства.

Ранее в июне на имя руководителя Минцифры Максута Шадаева поступило письмо от экспертов проекта ОНФ «За права заемщиков», в котором сообщалось о большом количестве жалоб на действия мошеннических интернет-магазинов. Аферисты использовали в своей схеме почтовую доставку с наложенным платежом. При этом получатель не может отказаться от оплаты посылки, поскольку оплата наложенного платежа производится до ее вскрытия. Как отмечают общественники, люди часто находят в посылках вместо заказанного товара различный мусор или предметы худшего качества, но не могут отказаться от оплаты.

В случае принятия изменений в Правила оказания услуг почтовой связи получатели смогут по желанию вскрывать посылки до оплаты, чтобы ознакомиться с их содержимым. Если вместо купленного товара в них будет находиться мусор, хлам или другой товар клиенты не будут ничего оплачивать, посылка отправиться обратно. В Минцифры сообщили, что это право будет распространяться не только на самого адресата, но и на его уполномоченного представителя.

Новая версия правил сейчас проходит регистрацию в Минюсте России.

Москва, Наталья Петрова

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