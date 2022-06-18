Книги Бориса Акунина убрали с полок московского магазина «Молодая гвардия»

Магазин «Молодая гвардия» в Москве снял с продажи книги писателя Бориса Акунина. В ответ издательство «Захаров» отозвало из магазина все свои выпущенные книги, говорится в сообщении книгоиздателя в ВК. Ранее Акунин осудил спецоперацию России на Украине, писатель неоднократно критиковал российские власти.

«Информируем наших читателей и партнеров, что магазин «Молодая гвардия» решил не ждать, когда сверху спустят указ/приказ/наказ убрать с полок книги так некогда любимого ими Бориса Акунина и, проявив недюжинную волю, сам принял это смелое во всех смыслах решение. Мы тоже решили не отставать и, заодно с книгами вышеназванного автора, забрали у них и все остальные книги, изданные нами. Пропадать так пропадать!» – говорится в сообщении издательства.

В «Захарове» добавили, что в «Молодой гвардии» на Полянке «больше никогда не будет» книг, выпущенных издательством.

Книги Акунина также не получится купить на сайте «Молодой гвардии». Магазин пока не комментирует сообщения о снятии с продажи книг писателя.

Москва, Наталья Петрова

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